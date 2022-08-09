Ученые обнаружили новое полезное свойство шоколада

Эксперты в ходе исследования выяснили, что употребление концентрированного шоколада в утреннее время помогает сжигать жир.

Шоколад обладает множеством полезных для организма свойств, но лишь, если употреблять его в определенном количестве. Ученые в новом исследовании заявили, что сладость, съеденная утром, помогает сжигать жир.

Об этом сообщает издание Faseb.

Для эксперимента специалисты пригласили женщин в постменопаузе, которые употребляли по 100 граммов концентрированного шоколада в утреннее время (в течение часа после пробуждения) или ночью (в течение часа перед сном).

Результаты исследования показали, что утреннее или ночное употребление сладости не привело к увеличению веса, наоборот, оно помогло сжигать жир и уровень глюкозы в организме. А съеденный вечером или ночью шоколад менял метаболизм на следующее утро после отдыха и физических упражнений.

Ученый Фрэнк А. Дж. Шеер подчеркнул, что результаты эксперимента показали, что не только то, что люди едят, но и когда они принимают пищу, может влиять на физиологические механизмы, участвующие в регуляции веса тела.

«Курсор» писал ранее, чтобы похудеть, стоит добавить в свой рацион арахис. Так, в новом исследовании эксперты пришли к выводу, что употребление слегка подсоленного арахиса два раза в день перед едой помогает снизить вес, нормализовать артериальное давление и приводит к более здоровому уровню глюкозы в организме.