Ученые предупредили об опасности популярного обезболивающего: может привести к инсульту

Об этом пишет Medicalx Press .

Парацетамол может вызвать серьезные заболевания и является опасным для некоторых людей.

По словам ученых, парацетамол повышает кровяное давление и увеличивает риск возникновения сердечных заболеваний. Специалисты рекомендуют отказаться от этого препарата людям, страдающим гипертонией.

Исследователи провели эксперимент в котором добровольцы с высоким давлением принимали таблетки. Отмечается, что первая группа получала плацебо, а вторая 1 г парацетамола четыре раза в день.

В результате выяснилось, что люди, получавшие парацетамол, почувствовали значительное повышение артериального давления.

Ученые говорят, если употреблять этот препарат регулярно, то это может привести к инсульту.

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