Ученые рассказали, как вейпинг и обычные сигареты влияют на половое здоровье мужчин

Эксперимент провели на взрослых самцах крыс.

Ученые в рамках нового исследования установили, как электронные и традиционные сигареты влияют на мочеполовую систему.

Об этом сообщает Revista Internacional de Andrología.

Специалисты провели опыты на взрослых самцах крыс, которых всего было 24 особи. Их разделили на 3 группы, одна из которых была контрольной. Животных подвергали пару от вейпов или табачного дыма в специальном стеклянном сосуде.

После этого у грызунов проанализировали ряд показателей, среди которых упоминается об уровне котинина в моче, массе яичек, гонадосоматическом индексе (речь идет о соотношении веса яичек к весу тела, что измеряется в процентах), количестве и подвижности сперматозоидов, гистологии яичек и биохимических показателях. Полученные данные сравнили с результатами контрольной группы, на которую не воздействовал дым.

Оказалось, что у крыс, окуренных табачным дымом и паром от вейпов, уменьшился размер яичек, деформировались семенные канальцы, разделились и отмерли половые клети и клетки Сертоли. В тяжелых случаях прекратили отделять половые клетки, а также образовались полости, некроз, фиброз и атрофию. Также у них повысился уровень маркеров окислительного стресса.

Количество сперматозоидов у крыс, которые дышали вейпом, был ниже, чем у грызунов из контрольной группы – 95,1 млн сперматозоидов на миллилитр против 98,5 млн на миллилитр.

Худшие показатели были у "табачной" группы – 89 млн сперматозоидов на миллилитр. Также у них зафиксировали самые маленькие тестикулы среди всех подопытных.

Таким образом, эксперимент показал, что табачный дым и пар от электронных сигат изменяют гистопатологию яичек, спермограмму и параметры окислительного стресса у крыс.

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