Ученые рассказали, какая группа крови увеличивает риск развития деменции

Ученые установили, что люди с определенной группой крови с возрастом больше других рискуют получить проблемы с памятью, когнитивные нарушения и деменцию.

Речь идет про самую редкую группу крови — AB (IV). По оценкам экспертов, у людей четвертой группы на 82 процента чаще развиваются проблемы с мышлением и памятью, которые могут привести к деменции.

В исследовании, которое проводилось более трех лет, приняло участие 30 тысяч человек.

Как выяснилось, у людей с IV группой крови более высокий средний уровень специфического белка, который помогает крови свертываться. Его высокий уровень специалисты связывают с повышенным риском когнитивных нарушений и деменции.

При этом медики подчеркивают: группа крови- это лишь один из множества факторов. Коррекция образа жизни имеет очень важную роль для предупреждения развития деменции, впрочем, как и любой другой болезни.

Курсор также рассказывал, что эксперты назвали лучшие привычки для контроля уровня сахара в крови.

Еще напомним, что доктор назвала продукты на ужин, вызывающие утреннее вздутие живота.