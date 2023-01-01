Ученые рассказали о связи между раком и алкоголем: об этом мало кто знает

Многие не знают о связи рака с алкоголем, при этом многие даже уверены, что, к примеру, бокал вина полезен и может предупредить рак.

Эксперты выяснили, что многие не знают о прямой взаимосвязи между алкогольными напитками и развитием рака.

Об этом свидетельствует исследование, опубликованное в Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention.

Оно включало данные, собранные от 3865 взрослых в 2020 году. Их спросили, как алкоголь влияет на риск заболевания раком. Среди видов алкоголя были вино, пиво и ликер. Почти 80% участников не знали о связи между вином и раком, чуть больше 70% не знали о риске рака, связанного с пивом, и 68,8% не знали о связи между раком и алкоголем вообще.

Ученые при этом выяснили, что 1,7% полагают, что алкоголь снижает риск рака, тогда как 2,2% считают, что пиво снижает риск, а 10% считали, что вино снижает риск рака.

Доктор Кимберли Гомер был неприятно удивлен такими результатами. По его словам, научная реальность заключается в том, что все алкогольные напитки, включая красное и белое вино, пиво и алкогольные напитки, связаны с раком. Чем больше вы пьете, тем выше риск развития рака.

Он пояснил, что этанол в алкогольных напитках распадается на ацетальдегид, известный канцероген. Это соединение повреждает ДНК и не дает нашим клеткам восстанавливать повреждения. Это может способствовать росту раковых клеток.

Алкоголь является сильнейшим модифицированным фактором риска развития рака после употребления табака и избыточного веса. Важно понимать, что алкоголь повышает риск по крайней мере шести видов рака, включая колоректальный рак, рак молочной железы, пищевода, печени, желудка и полости рта, подчеркнула доктор.

При этом ранее медики назвали два напитка, которые существенно продлевают жизнь человека. Они в разы могут снизить склонность к хроническим заболеваниям и помогут повысить шанс на долголетие.