Ученые выдвинули новую теорию о причине появления болезни Альцгеймера

По их мнению, прогрессирование заболевания связано с количеством амилоидных бляшек (скопление белка бета-амилоида) и снижением уровня одной из его форм.

Об этом сообщает Science Alert.

В начале прошлого века психиатру Алоису Альцгеймеру удалось обнаружить и описать особое тяжелое заболевание коры головного мозга человека, которое по итогу стало называться болезнь Альцгеймера – форма деменции, которую диагностируют преимущественно у людей, старших 60-летнего возраста.

В 1906 году исследователь изучал 50-летнюю женщину, имевшую галлюцинации, спутанное сознание и проблемы с памятью. До самой ее смерти болезнь лишь усугублялась. После вскрытия Альцгеймер обнаружил особые бляшки в мозге, являющиеся скоплением белка бета-амилоида. До нашего времени в научной среде считали, что амилоидные бляшки – основная причина болезни Альцгеймера.

Во время накопления белка бета-амилоида в виде бляшек (то есть нерастворимых скоплений), происходит исчезновение в головном мозге исходной растворимой формы белка, выполняющей важные функции. Ученый выяснил, что если уровень растворимого бета-амилоида падает, то состояние пациента ухудшается.

Шведский ученые из Каролинского института провели новое исследование и установили, что более важная причина для прогрессирования болезни Альцгеймера – количество бляшек в мозге и количество оставшегося бета-амилоида 42.

«Мы обнаружили, что уменьшение уровня бета-амилоида 42 является еще более вредным, чем само количество бляшек. У тех людей, у которых был высокий уровень этого белка нормальное состояние сохранялось весь период нашего трехлетнего исследования. То есть независимо от количества амилоидных бляшек в мозге их когнитивное состояние оставалось в норме», – рассказал исследователь Андреа Стуркио.

Ученые считают, что причина появления болезни Альцгеймера заключается не в бляшках, а в низком уровне бета-амилоида 42. Препарат леканемаб – экспериментальная разработка, проходящая клинические испытания, оказывает небольшой, но значительный эффект в снижении уровня когнитивных функций человека. Предыдущие исследования показали, что он повышает уровень бета-амилоида 42.

«Это соответствует нашей гипотезе, а именно, что увеличение нормального амилоидного белка может быть полезным для мозга», — говорит Стуркио.

Также «Курсор» сообщал, что базилик признали эффективным средством для профилактики деменции.