Употребление авокадо ускоряет сжигание жира на животе

Отложения чрезмерного количества висцерального жира на животе могут привести к ряду проблем, включая диабет 2 типа, болезни сердца и некоторые виды рака, предупреждают врачи.

Об этом пишет Страна здоровья.

Медики объясняют: отложение большого количества висцерального жира вызвано потреблением слишком большого количества калорий и недостаточной физической нагрузкой.

Но есть некоторые продукты, которые могут помочь вам избавиться от висцерального жира. Авокадо – отличный источник клетчатки. Благодаря этому оно может подавлять аппетит, позволяющий контролировать потребление калорий. В авокадо много омега-3 жирных кислот, которые повышают скорость метаболизма и ускоряют сжигание жира.

У женщин, которые ели авокадо каждый день в течение 12 недель, наблюдалось уменьшение висцерального абдоминального жира. Это выяснили ученые, которые разделили добровольцев на две группы. Одной группе давали блюда со свежим авокадо, в то время как другой группе давали пищу с аналогичными ингредиентами и калорийностью, но без авокадо. У участников женского пола, употреблявшие авокадо, отметили снижение соотношения висцерального жира к подкожному, что предполагает перераспределение жира от органов.

Напомним, ранее «Курсор» писал про салаты, которые гораздо вреднее фастфуда. Салат — универсальное блюдо, которое можно приготовить из различных ингредиентов, и оно будет украшать любой стол.