В Британии разработали метод борьбы с онкологией с помощью МРТ

Новый метод основан на том, что магнитное поле в установке позволяет передвигать спецальные стальные шарики внутри тела в сторону опухоли.

Ученые из Университетского колледжа Лондона показали дееспособность технологии для лечения опухолей. Метод основан на магнитном воздействии на злокачественные клетки. Его протестировали на мышах.

Результаты исследования опубликованы в Advanced Science.

Технология получила название «минимально инвазивная абляция под визуальным контролем» (MINIMA, Minimally INvasive IMage-guided Ablation).

Он базируется на аппарате магнитно-резонансной томографии (МРТ) и металлических нагретых сфер диаметром 2 мм, то есть своего рода термозерно, которое вводят в организм и кладут пациента в аппарат МРТ. Магнитное поле в установке позволяет передвигать стальные шарики внутри тела.

Они двигаются в сторону опухоли и, не задевая здоровые клетки, уничтожают злокачественные. Металлическую область нагревали в мозгу крыс в течение одной минуты. Этого оказалось достаточно, чтобы вокруг термозерна образовался сферический участок из мертвых клеток, объемом около 12,3 кв. Но эффектом оказалось возможным управлять из-за длительности нагрева, а также выбор размера самой сферы, увеличение которого приводило к более сильному нагреву, а следовательно — и более сильному действию, рассказали ученые.

Результаты исследования, проведенного на мышах, увенчались успехом. Уже спустя 10 дней после процедуры объем злокачественных клеток был уменьшен в пять раз. А у некоторых животных они и вовсе пропали через месяц.

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