В сети опубликовали старый рецепт, который поможет победить все болезни

Это специальный отвар черники и можжевельника. Он может смягчить кожу и даже предотвратить рак. Он также укрепляет иммунную систему. Причина в том, что в чернике содержится больше антиоксидантов, чем в любых других свежих фруктах или овощах.
Ягоды также полезны для зрения и здоровья сердца. Они снижают уровень сахара в крови, ухаживают за толстой кишкой, улучшают память, очищают кишечник и помогают при запорах.
Чашка свежей черники содержит около четырех граммов клетчатки. С другой стороны, плоды можжевельника имеют необычный вкус и используются в основном как пряность в европейской и индийской кухне.
Эти плоды использовались в качестве лекарства в Древней Греции, и их польза для здоровья была хорошо известна. Одним из самых полезных ингредиентов можжевельника является 4-скипидар, который способствует снижению уровня мочи, улучшает работу пищеварительной системы и снижает риск заражения вирусами.
Рецепт :
0,6 кг свежей черники (можно замороженной)
0.6 килограмма ягод можжевельника
1 литр красного домашнего вина
0,3 литра домашнего коньяка
3 столовые ложки меда
3 столовые ложки сахара
Хорошо промытые ягоды черники и можжевельника помещают в большую банку, замачивают на 48 часов. Затем добавьте коньяк, мед и сахар, хорошо перемешайте и дайте смеси постоять семь дней, прежде чем она будет готова к употреблению.
Употребляют по четыре ложки утром и вечером. При каждом потреблении берите несколько зернышек фруктов, разжевывайте и проглатывайте. Его употребляют в течение трех дней, затем прекращают на два дня. Процедуру повторяют до тех пор, пока не будет исчерпана вся доза. При необходимости можно приготовить еще одну дозу, если симптомы не исчезнут .