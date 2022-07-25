ВОЗ присвоила обезьяньей оспе самый высокий уровень опасности

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус объявил вспышку обезьяньей оспы чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения. Это самый высокий уровень тревоги, который может объявить ВОЗ.

Гебрейесус отметил, что, хотя в целом по миру распространение обезьяньей оспы остается умеренным, в Европе показатели выше, и риск дальнейшего роста заболевания в других частях света очевиден, сообщают Экономические известия.

По данным ВОЗ, в настоящее время в мире зарегистрировано 16 016 случаев заражения обезьяньей оспой, из них 11 865 — в Европе. За последние семь дней эксперты зарегистрировали 4 132 новых случая заражения в мире и 2 705 в Европе. Пять человек умерли от этой болезни с момента начала вспышки в начале мая.

Бьякоди также отмечает, что безопасность стевии была подтверждена недавними исследованиями, которые продемонстрировали, что стевиоловые гликозиды не обладают мутагенным, канцерогенным или тератогенным действием, они не вызывают токсичности.

Сертифицированный велнес-тренер Жаклин Сервантес отмечает, что стевия в натуральном виде представляет собой зеленую траву, которую можно купить в сушеном виде и добавить в кофе, чай и многие другие напитки и блюда. «В ней буквально ноль калорий, и ее также можно купить в виде жидкого экстракта», — говорит Сервантес.