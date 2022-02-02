Врач назвал опасные для здоровья часы в сутках

В сутках есть несколько опасных периодов — в это время риск ухудшения здоровья возрастает во много раз.

Об этом пишет doctor.

«Есть часы в сутках, когда органы или системы органов особенно уязвимы. Это связанно с циркадными циклами или суточными ритмами, когда одни гормоны активизируются, а другие наоборот, теряют свою активность. При этом некоторые органы становятся более уязвимыми».

К примеру, пик инсультов, инфарктов и сердечно-сосудистых заболеваний приходится на утренние часы. С четырех до шести утра кровь становится наиболее густой, отмечает врач, именно это может вызвать ишемию и даже спровоцировать гипертонический криз.

«Также крайне неполезно употребление жирной пищи после полуночи. Таким образом можно получить обострение холецистита. Это связано с тем, что после 24 часов активизируется желчно-выделительная система и начинает активно работать печень».

По словам врача, достаточно придерживаться режима труда и отдыха, следить за питанием и не нарушать циркадные ритмы, чтобы сохранить свое здоровье.