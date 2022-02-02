Врач назвал опасные для здоровья часы в сутках

10:17, Вчера
Здоровье и медицина
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Фото: depositphotos.com

Врач-невролог Александр Евдокимов говорит, что у некоторых заболеваний существуют так называемые «любимые часы» в сутках. Это временной период, в который риск ухудшения здоровья возрастает во много раз. При наличии хронически заболеваний это особенно важно знать, чтобы вовремя принять меры.

В сутках есть несколько опасных периодов — в это время риск ухудшения здоровья возрастает во много раз.

Об этом пишет doctor.

«Есть часы в сутках, когда органы или системы органов особенно уязвимы. Это связанно с циркадными циклами или суточными ритмами, когда одни гормоны активизируются, а другие наоборот, теряют свою активность. При этом некоторые органы становятся более уязвимыми».

К примеру, пик инсультов, инфарктов и сердечно-сосудистых заболеваний приходится на утренние часы. С четырех до шести утра кровь становится наиболее густой, отмечает врач, именно это может вызвать ишемию и даже спровоцировать гипертонический криз.

«Также крайне неполезно употребление жирной пищи после полуночи. Таким образом можно получить обострение холецистита. Это связано с тем, что после 24 часов активизируется желчно-выделительная система и начинает активно работать печень».

По словам врача, достаточно придерживаться режима труда и отдыха, следить за питанием и не нарушать циркадные ритмы, чтобы сохранить свое здоровье.

Курсор ранее уже рассказывал, что ведущие здоровый образ жизни мужчины и женщины могут дожить до 80 и перешагнуть этот возрастной рубеж без особо тяжелых болезней. А вот те, кто не отказывается от вредных привычек, должны готовиться к тому, что они проживут на 10 лет меньше.

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Автор материала:
Тали Малкина
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