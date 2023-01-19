Врач назвала самые опасные симптомы гриппа у детей: когда срочно нужен врач

Об этом предупредила педиатр Дарья Власенко на своей странице в Instagram.

Чем младше ребенок, тем сложнее он может переносить грипп. И тем больше риск осложнений после перенесенной болезни. Потому за состоянием здоровья малыша нужно постоянно следить.

Эксперт предупредила, что маленькие дети особенно уязвимы к потенциально смертельным осложнениям, связанным с гриппом, таким как пневмония или сепсис. Она перечислила опасные симптомы, которые требуют немедленного обращения к врачу.

Сильные головные боли и ригидность шеи могут свидетельствовать о менингите или отеке головного мозга. Часто ребенок не может сформулировать, что у него задеревенела шея, потому стоит проверить, может ли подбородок ребенка касаться груди. Осторожно наклоните голову малыша вперед, и если она не может коснуться груди – это может быть признаком менингита, и родители должны немедленно обратиться к врачу.

Длительная лихорадка — повод скорее обратиться к специалисту. Повышение температуры — нормальный симптом, но он должен пройти за 3-4 дня, в ином случае — надо бить тревогу.

Если ребенок задыхается или дышит слишком быстро, или губы и лицо ребенка имеет синий оттенок – это может быть потенциально серьезным свидетельством того, что у него такое осложнение, как пневмония и то, что организм не получает достаточно кислорода. Без помощи врачей в таких случаях не обойтись.



Обезвоживание установить сложно, но один из самых доступных способов проверить это — следить за тем, сколько раз он посещает туалет и по цвету его мочи. Если ребенок ходит реже обычного и/или моча темно-желтая, возможно, ребенок не получает достаточно жидкости, а это опасно токсикацией организма и вызванными ею осложнениями.