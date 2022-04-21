Врачи назвали кашу, которую нельзя доедать на второй день

Медики предупреждают, что некоторые блюда нельзя употреблять на второй день, так как это может вызвать пищевое отравление. В частности, речь идет об одной из самых популярных круп в мире — рисовой.

Об этом пишет MedicalNewsToday со ссылкой на службу здравоохранения США.

Дело в том, что сырой рис часто содержит споры Bacillus cereus, которые могут вызвать расстройства пищеварения. При этом эти патогенные микроорганизмы могут оставаться даже после варки риса и размножаться при хранении готового продукта. И употребление рисовой каши на следующий день может быть крайне опасным.

Врачи говорят, что вчерашний рис может вызывать понос, рвоту и другие проблемы с системой пищеварения. Даже если вы разогреете рис заново, эти вредные бактерии не исчезнут.

При этом отказываться от риса из-за этого медики не рекомендуют. Если его правильно хранить, то он принесет организму больше пользы, чем вреда.

При этом медики советуют не отказываться от риса. Ведь это источник сложных углеводов, важных аминокислот, витаминов и микроэлементов. Просто ешьте его сразу после приготовления.

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