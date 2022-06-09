Врачи назвали привычки, которые могут привести к депрессии

Часто люди даже не задумываются над тем, что их привычки могут иметь очень губительные последствия для их ментального здоровья.

Социальное отчуждение Если человек закрывается от других людей, даже от семьи и друзей, часто могут страдать депрессией.

Тревожные мысли

Основным компонентом депрессии есть постоянные размышления о потерях и неудачах. Они заставляют чувствовать себя хуже. Человек во всем себя обвиняет и чувствует стыд. Попытайтесь отвлечься на что-то поинтереснее.

Чувство вины

Если человек воспринимает все близко к сердцу и на свой счет, либо возлагает вину на себя без явных на то причин – это может также стать тревожным звонком.