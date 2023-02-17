Ученые выяснили, как питание влияет на психику человека

Ирландские ученые считают, что употребление ферментированных продуктов и клетчатки в течение четырех недель снижает уровень стресса. По мнению исследователей, это связано с мозгом и бактериями, живущими в кишечнике. Они «общаются» друг с другом, обеспечивая пищеварение и аппетит, что доказывает связь между эмоциональными и когнитивными центрами мозга с кишечником.

Ученые провели эксперимент, в котором приняли участие 45 человек в возрасте от 18 до 59 лет. Испытуемых разделили на две группы и установили диету, которую они должны соблюдать четыре недели.

Так, первая половина придерживалась «психобиотической диеты». Они должны были использовать продукты, где находится большое количество пребиотиков и ферментированных продуктов. Это примерно 6-8 порций фруктов и овощей, 5-8 зерновых в день и 3-4 порции бобовых в неделю. И каждый день они должны включать в рацион 2-3 порции ферментированных продуктов (квашеная капуста, кефир). Другая группа стала контрольной.

Эксперимент показал, что люди, которые придерживались «психобиотической диеты», испытали меньше стресса, чем те, кто был в контрольной группе. У первых показатели снизились на 32%, у вторых – на 17%. Важно также учесть, что участники, которые ели больше полезных продуктов в течение месяца, наблюдали снижение тревожности. Также у них улучшился сон.

«Курсор» писал о том, сколько раз в сутки нужно есть, чтобы быть стройным и здоровым. Фитнес-тренер Анита Луценко уверяет, что лучшим вариантом является трехразовое питание. Специалист поделилась своими рекомендациями.