Врачи рассказали, как самостоятельно оценить уровень холестерина

Раннее определение изменения в организме уровня холестерина может помочь избежать атеросклероза и других проблем со здоровьем.

С возрастом у человека повышается уровень холестерина, что приводит к проблемам со здоровьем, существенно снижая качество жизни. На начальном этапе можно самостоятельно обнаружить проблему в организме и в дальнейшем обращаться к врачам.

Георгий Сапего, врач-терапевт с большим стажем и автор статей на эту тему, рассказал, как определить у себя наличие «плохого» холестерина. Именно он является причиной многих болезней: от суставов до головных болей.

Плохой холестерин приводит к развитию атеросклероза, разрушающего артерии головного мозга, сердца, кишечника. И наоборот, хороший холестерин снижает риски развития атеросклероза, объяснил терапевт.

Определить изменение важных показателей из результатов анализов крови. Однако заподозрить у себя проблему должен человек самостоятельно.



Георгий Сапего объяснил, что настораживающими симптомами считаются: затрудненное дыхание, одышка, боль в груди, в ногах, слабость, отклонения речи или нарушения равновесия. Это говорит об изменении и повреждении кровотока в основных артериях.

Однако следует обратить внимание на еще один важный симптом, который позволяет на ранних стадиях диагностировать заболевание. Людям старше 45 лет рекомендуется следить за появлением небольших желтых жировиков на лице под веками. Они получили название ксантелазмы.

И самый серьезный симптом, при котором следует немедленно сдать анализ на холестерин, – это ксантелазмы у детей. Терапевт обращает на это особое внимание и призывает родителей быть внимательными.

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