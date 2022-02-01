Врачи рассказали о пользе физических нагрузок для сердца

Физическая активность очень важна для общего состояния здоровья, а также занятия спортом укрепляют сердечно-сосудистую систему.

Если вы заботитесь о состоянии своего здоровья, стоит уделять ежедневно не менее 40 минут на физические упражнения. Например, можно начать с быстрой ходьбы пешком, езды на велосипеде, а также йогой и плаванием.

Об этом сообщает News You.

Если у вас достаточный уровень спортивной подготовки, можно добавить игру в теннис и ходьбу в гору. Это поможет укрепить мышцы и улучшить состояние здоровья.

Однако если вам больше 45 лет, стоит сперва пройти полное медицинское обследование и начать тренировки под присмотром тренера. Также можно попробовать расслабляющие медитации — это, кстати, снижает риск смерти от сердечных заболеваний.

Регулярные тренировки укрепляют не только мышцы в руках и ногах, но и главную мышцу нашего тела – сердце. Хорошие нагрузки снижают риск инфарктов, сердечной недостаточности, ишемической болезни сердца и других неприятных явлений. При тренировках мы также укрепляем сосуды, защищающие нас от инсульта. Ходите пешком хотя бы 40 минут в день или уделяйте плаванию по полчаса. Это очень полезно для сердца.

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