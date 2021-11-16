Израильский стартап разрабатывает инновационные технологии для борьбы с глобальным потеплением

Израильские ученые разработали систему Ecokor, которая при том же энергопотреблении увеличивает охлаждение.

Израильский стартап NAM Technology разработал новую систему отопления и охлаждения, которая позволит сэкономить до 40% потребляемой электроэнергии и снизить выбросы загрязняющих веществ.

Новая система, названная Ecokor, предназначена для того, чтобы сделать охлаждение и отопление в пищевой, фармацевтической и сельскохозяйственной промышленности максимально энергоэффективным.

Ecokor увеличивает холодопроизводительность систем охлаждения, на которых она установлена, при том же потреблении электроэнергии. Он предназначен для использования в системах охлаждения на заводах и складах.

Система также может быть установлена на портативных холодильных установках, таких как грузовики и контейнеры, используемые для перевозки продуктов питания, что позволит снизить потребление топлива транспортными средствами.

По оценкам NAM Technology, Ecokor поможет укрепить продовольственную безопасность в районах, жители которых страдают от суровых климатических условий или плохой инфраструктуры электроснабжения.

«Разработанная нами система снижает потребление энергии в процессе охлаждения эффективным, экономически выгодным способом», — сказал Андрей Добкин, генеральный директор и основатель NAM Technology.

«Меньшее потребление энергии означает меньшее количество выбросов загрязняющих веществ, что, наряду с экологическим вкладом, значительно снизит расходы на электроэнергию для пользователей продукта».

Ранее редакция Курсора сообщала, что ученые заявили, что из-за изменений климата может исчезнуть Большой барьерный риф. Так, в том случае, если температура поднимется хотя бы на 1,5 градуса по Цельсию, то Большой Барьерный риф сперва сильно уменьшится. Затем, когда температура поднимется до 2 градусов по Цельсию, от него останется лишь маленькая часть.

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