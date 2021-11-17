В работе Google и Spotify произошли масштабные сбои

Пользователи из Европы и США сообщили о трудностям со входом в аккаунты сначала в Google, а позже и в Spotify.

В работе Google и интернет-сервиса потоковой музыки Spotify произошли сбои. На их работу жалуются пользователи из Европы, США и Канады. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

По данным сервиса перебои в работе Google начались около 19:30. Больше всего на работу сайта жаловались пользователи из США, Британии, Канады, Германии, Испании, Нидерландов и России.

Они сообщали о сбоях в работе сайта, трудностях с доступом в аккаунт и поиском.

Позднее появились сообщения о сбое в работе интернет-сервиса потоковой музыки Spotify. Пользователи в комментариях отмечают, что сбой мог быть связан с проблемами в Google.

Больше всего жалоб на работу Spotify поступило от пользователей в Германии и США.

Курсор ранее сообщал, что Тим Кук получит почти миллиард долларов в качестве зарплаты. Генеральный директор Apple Тим Кук на этой неделе получит $750 млн в виде акций в качестве последнего платежа по соглашению, заключенному более десяти лет назад, когда он только возглавил корпорацию.

Apple в новой бета-версии исправила адресную строку Safari. Apple обновила дизайн Safari в последней бета-версии iOS 15 (Developer Beta 6), сделав адресную строку более похожей на то, к чему привыкли пользователи, и предоставив возможность разместить ее вверху или внизу экрана.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.