Apple готовит смартфон со светящимися рамками

Один из последних патентов компании Apple был опубликован в Интернете. В нем описывается технология, которая сделает электронные устройства более красивыми — добавит светящуюся рамку.

Apple Patent points to Possible Future iDevices, Macs, Wearables like Smartglasses, having illuminated Borders https://t.co/UzHkpHiPoi pic.twitter.com/WkAueOKDcV — Patently Apple (@PatentlyApple) December 30, 2021

В патенте описывается краевой осветитель, который находится вне массива пикселей. Она может включать светодиоды, установленные на печатных платах. Краевой осветитель может быть изготовлен с использованием жидкокристаллических или электрофорезных компонентов. Такой светильник может быть гибким, чтобы хорошо облегать сложные объекты.

Патент также предусматривает наличие отдельных регулируемых зон осветителя, его яркость и цвет могут быть установлены индивидуально. Пользователь по-прежнему сможет создавать узоры, значки и текст.

Конечно, пока неясно, реализует ли Apple эту идею на данном устройстве.

Курсор ранее писал, что Xiaomi бросили вызов Apple. Глава компании Лей Цзюнь заявил, что не смотря на то, что многие скептически относятся к сравнениям Apple и Xiaomi, он считает, что его компания вышла уже на достаточно высокий уровень, чтобы конкурировать с американскими конкурентам. По его словам, «сила китайских смартфонов больше, чем предполагается». Например, при сравнении Xiaomi 12 и iPhone 13, на стороне первой модели эргономика, лучший экран с частотой обновления 120 Гц.

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