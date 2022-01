Apple готовит смартфон со светящимися рамками

Один из последних патентов компании Apple был опубликован в Интернете. В нем описывается технология, которая сделает электронные устройства более красивыми — добавит светящуюся рамку.

Apple Patent points to Possible Future iDevices, Macs, Wearables like Smartglasses, having illuminated Borders https://t.co/UzHkpHiPoi pic.twitter.com/WkAueOKDcV

— Patently Apple (@PatentlyApple) December 30, 2021