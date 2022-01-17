Студент из Индонезии заработал миллион долларов, продавая свои селфи

22-летний парень в течение четырех лет делал сефли, и в один момент решил заработать на них, превратив фото в NFT.

Продажа примерно 1 тысячи селфи студента из Индонезии на торговой платформе OpenSea принесла парню 1 миллион долларов США.

Об этом пишет Crypto New Media.

Узнав о технологии блокчейн в декабре 2021 года, он решил разместить свои фотографии на OpenSea под меткой «Ghozali Everyday» и брать за каждую по 3 сингапурских доллара. Вместо того чтобы думать, что будет «смешно» продавать фото своего лица коллекционерам, Гозали предположил, что его селфи станут скромным побочным бизнесом, который вскоре «взлетит».

#ghozaligangs NFT getting heated up in Indonesia! Ghozali took selfies everyday from when he was between 18 to 22 years old ( 2017 — 2021 ). He has become a recognizable meme in his country. Ayo, semangat! #NFTindonesia pic.twitter.com/IJ0LpjO3YR — Apesian | NFTAsian.eth | Citizen #658 (@TheNFTAsian) January 12, 2022

22-летний студент Университета Семаранга Султан Густаф Аль Гозали изучает информатику. В какой-то момент между 2017 и 2021 годами Гозали решил сфотографировать себя перед компьютером с невыразительным лицом, чтобы потом скомпилировать эти снимки для создания таймлапс-фильма для своего выпускного.

В ответ на то, что один известный шеф-повар прорекламировал Гозали в своих социальных сетях, спрос на его стоические фотографии резко вырос. 14 января за селфи продавалось 0,247 ETH, или около 806 долларов США. На пике продаж каждое селфи продавалось примерно за 3 тысячи долларов США, а затем значительно упало.

Курсор ранее писал, что решение ФРС США стало причиной сильного падения Биткоина. В пятницу, 7 января, курс самой популярной криптовалюты Биткоин продолжил снижаться. Его стоимость снизилась до 42 тысяч долларов. Стоит отметить, что такого падения биткоина не было зафиксировано с сентября 2021 года. За сутки потеряв 4,9%, Биткоин упал до $41 008.

Также сообщалось, что спрос на Биткоин продолжает снижаться. Криптовалюта Биткоин продолжает терять позиции на криптовалютном рынке. Доля BTC на рынке составляет менее 40%, по данным TradingView. Криптоинвесторы больше не рассматривают Биткоин как «первопроходца». По мнению журналистов Cointelegraph, «эра альткоинов» начнется в 2022 году.

Кроме того, стоимость Биткоина впервые в истории достигла отметки в 68 тысяч долларов. За последние пять дней ведущие держатели первой криптовалюты увеличили свои вложения в биткоины на 2,8 миллиарда долларов. За этот период инвесторы купили 43 тысячи биткоинов.

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