Студент из Индонезии заработал миллион долларов, продавая свои селфи

Продажа примерно 1 тысячи селфи студента из Индонезии на торговой платформе OpenSea принесла парню 1 миллион долларов США.

Об этом пишет Crypto New Media.

Узнав о технологии блокчейн в декабре 2021 года, он решил разместить свои фотографии на OpenSea под меткой «Ghozali Everyday» и брать за каждую по 3 сингапурских доллара. Вместо того чтобы думать, что будет «смешно» продавать фото своего лица коллекционерам, Гозали предположил, что его селфи станут скромным побочным бизнесом, который вскоре «взлетит».

#ghozaligangs NFT getting heated up in Indonesia!

Ghozali took selfies everyday from when he was between 18 to 22 years old ( 2017 — 2021 ). He has become a recognizable meme in his country.

Ayo, semangat! #NFTindonesia pic.twitter.com/IJ0LpjO3YR

