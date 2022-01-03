Apple остановила производство iPhone на одном из своих заводов

Американская компания Apple приостановила производство iPhone на своем заводе Foxconn в Индии на неопределенный срок. Это произошло после протестов рабочих на фоне массовых пищевых отравлений. Завод, на котором собираются смартфоны iPhone 12, будет закрыт до тех пор, пока Foxconn не улучшит условия жизни и питание рабочих.

Об этом пишет ГЛАВКОМ.

Напомним, что на прошлой неделе около 150 сотрудников Foxconn были госпитализированы с пищевым отравлением, что привело к массовым протестам и окончательному закрытию завода.

Позже Apple объявила, что завод в Шриперумстрое будет находиться на испытательном сроке, пока компания не убедится, что он соответствует требованиям.

Курсор ранее сообщал, что Apple в новой бета-версии исправила адресную строку Safari. Apple обновила дизайн Safari в последней бета-версии iOS 15 (Developer Beta 6), сделав адресную строку более похожей на то, к чему привыкли пользователи, и предоставив возможность разместить ее вверху или внизу экрана.

Также мы писали, что Apple заплатит 300 млн долларов штрафа за нарушение патентов. Apple была оштрафована на 300 миллионов долларов за нарушение патентов, принадлежащих PanOptis Patent Management. Производитель iPhone и iPad не смог избежать штрафа, но размер компенсации все же уменьшили

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