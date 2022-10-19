Apple представила новые iPad: новые цвета, цена и характеристики

Компания Apple провела презентацию своих планшетов – iPad и iPad Pro, а также представила обновленную версию Apple TV 4K. Анонс сделали в преддверии праздничного сезона, что может положительно повлиять на продажи планшетов.

iPad

Обычный iPad получил полностью новый дизайн, как у iPad Air. Теперь нет кнопки «домой», которую заменяет сканер отпечатков пальцев на кнопке включения. Дисплей получил диагональ 10,9 дюйма и новый разъем USB-C. Гаджет получил сразу четыре цвета – красный, желтый, голубой и белый.

Планшет поддерживает Apple Pencil и чехол Magic Keyboard Folio. Новинка получила мощный процессор A14 Bionic и новую 12-мегапиксельную широкоугольную камеру. Стоимость iPad в США стартует с $449.