Apple стала первой компанией, капитализация которой превысила $3 трлн

Apple стала первой компанией в истории, капитализация которой превысила 3 триллиона долларов, согласно данным торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже в понедельник.

Об этом пишет tavrijci.

В ходе торгов в понедельник цена акций выросла примерно на 3 процента и составила более 182,85 доллара, в результате чего рыночная капитализация компании превысила 3 триллиона долларов. Однако позже акции немного упали до $182,52, в результате чего их рыночная капитализация опустилась ниже отметки в $3 трлн.

Курсор ранее сообщал, что Apple в новой бета-версии исправила адресную строку Safari. Apple обновила дизайн Safari в последней бета-версии iOS 15 (Developer Beta 6), сделав адресную строку более похожей на то, к чему привыкли пользователи, и предоставив возможность разместить ее вверху или внизу экрана.

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