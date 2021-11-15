Apple запатентовала две технологии, связанные с дронами

Обнаружены две любопытные патентные заявки Apple. И в обоих случаях речь идет о беспилотниках.

Первый патент описывает метод взаимодействия между беспилотным летательным аппаратом и контроллером. Приложение описывает, как дрон будет подключаться и отключаться от контроллера по беспроводной связи.

Второй патент касается отслеживания и управления беспилотными летательными аппаратами. Мониторинг осуществляется через сотовую сеть.

Больше не произошло никаких утечек, указывающих на разработку компанией Apple беспилотника, нет. Важно отметить, что найдены только патенты, и еще нет уверенности, что такие технологии будут реализованы в реальных продуктах.

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