Астрономы NASA обнаружили вторую планету размером с Землю

Ученые NASA объявили об открытии планеты размером с Землю, вращающейся вокруг обитаемой зоны своей звезды.

Об этом сообщает ABC News.

Отмечается, что новая планета получившая название TOI 700е, является частью системы TOI 700 и составляет 95% размера Земли и, вероятно, каменистая.

Это одна из немногих известных нам систем с несколькими малыми планетами пригодными для жизни, сказала Эмили Гилберт, постдокторант Лаборатории реактивного движения NASA в Южной Калифорнии. Ранее американское космическое агентство уже обнаружило три планеты в одной системе — TOI 700 b, c и d. Планета e также находится в так называемой зоне обитания звезды.

В ведомстве также добавили, что недавно обнаруженная планета примерно на 10% меньше планеты TOI 700 d. Новой планете TOI 700 e требуется 28 дней для вращения вокруг своей звезды под названием TOI 700, небольшой красной карликовой звезды, расположенной на расстоянии около 100 световых лет от Земли.

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