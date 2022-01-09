Биткоин продолжил падение на фоне ситуации в Казахстане

Биткоин упал более чем на 10 процентов за прошедшую неделю — сильнее всего на криптовалюту повлияли решение ФРС США и протесты в Казахстане.

Вечером 8 января стоимость Биткоина достигла $40 678 — самого низкого значения с сентября 2021 года.

Сейчас стоимость криптовалюты несколько стабилизировалась, и Биткоин торгуется на уровне 41 505 долларов США (по состоянию на 9 января).

По данным ProFinance, общая вычислительная мощность сети Биткоина резко упала на этой неделе после отключения интернета в Казахстане, где майнеры спасались от китайских репрессий летом и осенью. Протесты и беспорядки несколько утихли в воскресенье утром.

Биткоин также оказался под давлением после публикации протоколов последнего заседания ФРС США в среду, которые показали, что регулятор склоняется к более агрессивной политике, подрывая аппетит инвесторов к рискованным активам.

Курсор ранее писал, что решение ФРС США стало причиной сильного падения Биткоина. В пятницу, 7 января, курс самой популярной криптовалюты Биткоин продолжил снижаться. Его стоимость снизилась до 42 тысяч долларов. Стоит отметить, что такого падения биткоина не было зафиксировано с сентября 2021 года. За сутки потеряв 4,9%, Биткоин упал до $41 008.

Также сообщалось, что спрос на Биткоин продолжает снижаться. Криптовалюта Биткоин продолжает терять позиции на криптовалютном рынке. Доля BTC на рынке составляет менее 40%, по данным TradingView. Криптоинвесторы больше не рассматривают Биткоин как «первопроходца». По мнению журналистов Cointelegraph, «эра альткоинов» начнется в 2022 году.

Кроме того, стоимость Биткоина впервые в истории достигла отметки в 68 тысяч долларов. За последние пять дней ведущие держатели первой криптовалюты увеличили свои вложения в биткоины на 2,8 миллиарда долларов. За этот период инвесторы купили 43 тысячи биткоинов.

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