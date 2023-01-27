Браузер Google Chrome для Android получил дополнительную защиту

Компания Google представила свежее обновление фирменного браузера Chrome для Android. В него входят возможность блокировать приватные вкладки отпечатком пальца и другая дополнительная защита.

Об этом сообщает портал TechCrunch.

Таким образом, у пользователей появится возможность ограничить доступ к своим инкогнито-сессиям паролем или биометрией после закрытия браузера.

Включить такой режим работы браузера можно в разделе «Настройки» → «Конфиденциальность и безопасность» → «Блокировать доступ к вкладкам инкогнито при закрытии Chrome».

Специалисты добавляют, что если такая опция еще не появилась, ее можно активировать через экспериментальные настройки. Для этого нужно перейти по следующему адресу (chrome://flags/#incognito-reauthentication-for-android) и перевести переключатель в состояние Enabled.

После активации такого режима работы инкогнито-сессии пользователя будут заблокированы, то есть другой человек, воспользовавшись устройством, не сможет получить доступ к уже запущенным вкладкам его владельца. Для разблокировки потребуется задать пароль, либо использовать биометрические данные.

Кроме того, в Chrome на Android появились дополнительные функции для повышения безопасности пользователя. Например, браузер будет сканировать сохранение пароли и сообщать пользователям, был ли какой-либо из них скомпрометирован, а также отсеивать вредоносные расширения.