Что делать, если забыли пароль на iPhone или iPad: советы экспертов

В 2013 году компания Apple представила первую в своей истории замену классического пароля для разблокировки экрана – биометрический сканер отпечатка пальца Touch ID. Он позволял разблокировать смартфон или планшет одним движением, и избавлял от необходимости постоянно вводить цифры и буквы.

Затем сканер пальца сменил Face ID, но суть осталась та же – людям гораздо проще пользоваться биометрической разблокировкой, чем вводить пароли, пишет портал iTechUA.

Отмечается, что сканеры лица и отпечатка это очень удобно, но спустя какое-то время вы можете обнаружить, что начисто забыли пароль от смартфона. При этом iOS устроена следующим образом: через определенные промежутки времени она запрашивает пользователя ввода пароля. Что делать, если вы его забыли?

1. Подождите

Прежде всего, стоит на время отложить устройство и успокоиться. Займитесь другими делами, а через некоторое время снова попытайтесь ввести пароль. По всей вероятности, мозг переключится и выдаст вам заветную комбинацию. Не забудьте, что подбирать пароль наоборот не стоит: после 10 неправильных попыток устройство заблокируется.

2. Сброс пароля

В iOS предусмотрен только один способ сбросить код-пароль – вместе со всей системой. Других вариантов нет. Если у вас есть резервная копия данных на компьютере или iCloud, то после сброса вы сможете их восстановить.

Сбросить iPhone или iPad на заводские настройки можно двумя способами: через компьютер и через iCloud.

Сброс через iCloud:

откройте сайт icloud.com и войдите в свой Apple ID;

выберите вкладку «Найти iPhone» и топните на свой iPhone/iPad;

выберите «Стирание данных» и следуйте инструкциям.

Сброс через компьютер:

подключите iPhone/iPad к ПК/Mac с помощью кабеля;

переведите устройство в режим DFU (восстановление);

на экране ПК появится баннер с запросом возобновить iOS – подтверждайте;

дождитесь, пока последняя iOS загрузится с серверов Apple и установится на ваше устройство.

Готово! У вас в руках «чистый» гаджет, на котором не осталось никаких ваших данных, в том числе старого код-пароля. Если у вас есть резервная копия, восстановите ее в процессе первоначальной настройки iPhone/iPad.

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