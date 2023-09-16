Что нужно сделать перед тем, как оставлять смартфон на зарядке на всю ночь

Соблюдайте определенные правила, чтобы не испортить аккумулятор.

Многие пользователи оставляют мобильный телефон на зарядке ночью, чтоб утром получить гаджет с полным зарядом. Однако такая популярная привычка может быть вредна для аккумулятора, если не учитывать важный нюанс.

Об этом говорится в материале Pocket Lint.

Эксперты рекомендуют перед тем, как подключить смартфон к зарядному устройству и оставить в сети на ночь, снять чехол с гаджета.

Так, в сети распространен миф о так называемой перезарядке телефона в ночное время. На самом деле большинство современных смартфонов достаточно умны, чтобы перестать заряжаться после полной зарядки, а просто добирать проценты по мере необходимости.

Однако проблематичным может быть перегрев аккумулятора, что чревато поломкой. Чтобы избежать этого, пользователям рекомендуется снимать чехол с телефона во время зарядки ночью. Кроме того, лучше оставить смартфон на плоской твердой поверхности, чтобы он мог легко рассеивать тепло.

"Курсор" писал ранее, что не все пользователи знают о всех возможностях своего смартфона, в частности, многие никогда не задумывались о значении небольшого отверстия сверху или снизу устройства. Некоторые полагают, что это кнопка "Reset", которая необходима для сброса настроек устройства, но это не так.