Эксперты назвали скрытые причины, из-за которых смартфон может "тормозить"

От такой проблемы никто не застрахован.

Бывают ситуации, когда смартфон начинает медленнее работать и "тормозить", поэтому выполнять на нем определенные действия становится намного сложнее. Эксперты говорят, что устройство может начать плохо функционировать из-за ряда "скрытых" причин. Об этом пишет Itechua.

По словам специалистов, проблема может скрываться в новой версии прошивки. Смартфоны периодически обновляются и каждое обновление вносит в устройство дополнительные характеристики, а они требуют усиленных возможностей, например, большего объема оперативной памяти или производительного процесса. И может случиться так, что телефону перестанет в один момент хватать этих возможностей, поэтому он станет работать медленнее и "зависать".

Следующая причина - незаметные обновления приложений. Многие приложения и программы способны обновляться в фоновом режиме и "съедать" ваш заряд, а также негативно влиять на работу устройства. Чтобы минимизировать эту проблему, достаточно зайти в "настройки магазина" и отключить функцию "автообновление".

Также смартфон может "тормозить" из-за маленького объема памяти. И чем больше памяти занято, тем медленнее начинает работать смартфон, поэтому необходимо следить за тем, чтобы оставалось как минимум 30-40 процентов свободного места. Постарайтесь не хранить на гаджете лишние файлы и данные.

"Курсор" писал ранее, что смартфон для современного человека стал компактным и необходимым личным «помощником», а чтобы он прослужил как можно дольше, к нему необходимо бережно относиться. Но есть ряд привычек, о которых мало кто задумывается, но они способны серьезно навредить гаджету.

Еще мы писали, что по словам экспертов, на ночь мобильный интернет на смартфоне лучше отключать, они объяснили, с чем это связано.