Эксперты рассказали, как убрать дублирование контактов в смартфоне

Повторяющиеся контакты в телефонной книге сильно мешают пользователям, а убрать их легко и просто с помощью нескольких нажатий кнопок.

Частой проблемой, которая появляется при использовании пользователями нескольких симкарт, является резервное копирование. При нем существует большая вероятность забить телефонную книгу дублирующимися контактами. У таких контактов совпадает название, номера и остальные данные.

Это часто раздражает, поэтому эксперты рассказали, как почистить или объединить контакты разными способами, сообщает Unian.

Удаление вручную на Android. Если дублей мало, то их можно стереть вручную. Только убедитесь вначале, что это действительно копия вашего контакта, чтобы не потерять нужные данные.

Нужно войти в приложение «Контакты», выбрать нужную строку и нажать «Изменить контакт», затем в открывшемся списке выбрать «Удалить» и подтвердить свое действие.

Удаление в стандартной телефонной книге Android. Приложение может автоматически удалять копии контактов, для этого нужно в телефонной книге выбрать опцию «Объединить и исправить». Выберите пункт «Объединить контакты» и нажмите «Объединить» или «Объединить все», чтобы одновременно выполнить удаления всех дубдей.

Удаление через «Google Контакты». Если компьютер под рукой, такие действия удобно выполнять из браузера с помощью веб-версии «Google Контактов».

Нужно зайти на Google Контакты и выбрать опцию «Объединить и исправить» в боковом меню. После этого нужно нажать «Объединить» или «Объединить все».

Удаление из телефона в надстройке производителя. Если у вас не стандартная операционная система от Android, а с надстройками от производителя, то вместе с телефонной книгой у вас есть фирменные приложения, где установлена функция удаления дубликатов контактов.

Вам нужно войти в приложение «Телефон», и в подпункте «Контакты» перейти в настройки. Затем выбрать «Объединение дубликатов» и «Объединить» для отмеченных вами позиций.

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