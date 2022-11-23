Эксперты рассказали, как восстановить удаленную переписку в Telegram

Сообщения вначале направляются на сервера мессенджера, а потом пользователям, поэтому при удалении приложения с компьютера или смартфона, оригиналы останутся.

Telegram является одним из самых популярных мессенджеров. И часто пользователи оставляют в переписке важную информацию, которую не хотелось бы потерять.

Иногда переписка может быть частично или полностью удалена, но эксперты рассказали, что можно сделать в такой ситуации, пишет Unian.

К сожалению, в Telegram не предусмотрена функция полного восстановления потерянных данных.

Схема работы мессенджера такова, что сообщения направляются в закодированном формате на сервера мессенджера, потом они перенаправляются на адресата. Поскольку данные зашифрованы в облаке, то при удалении приложения с компьютера или смартфона, данные останутся на серверах.

Только в секретных чатах устроено по другому: там данные сразу в зашифрованном виде направляются пользователям, минуя сервера.

С учетом политики конфиденциальности Telegram пользовательская информация не архивируется, и удаление ее из чата означает удаление и с сервера. Поэтому ее восстановить не получится, процесс окончательный и необратимый.

В Telegram есть функция удалить переписку только у одного из участников чата, тогда ее есть надежда восстановить, переслав от другого пользователя.

Также в целях исправления ошибки при возможном случайном удалении чата доступна функция в течение 5 секунд отменить удаление. Будьте внимательны при подтверждении таких запросов системы.

Как защитить себя от случайного удаления важных данных? Для этого эксперты советуют ее предварительно сохранять. Самый простой и надежный способ — это выгрузка переписки в виде архива.

Такая функция доступна в десктопной версии. Выберите: Настройки — Экспорта чата — отметьте галочками нужные виды данных — Экспортировать.

Еще один способ — это функция пересылки в избранное. Это папка в переписке, уникальная для каждого пользователя, куда рекомендуется пересылать самую важную для вас информацию.