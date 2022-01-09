Google признали виновной в краже чужих технологий

Пока неясно, исчезнут ли с прилавков конкретные продукты Google.

Комиссия по международной торговле США постановила, что Google нарушает пять патентов Sonos, связанных с умными колонками. Это решение теоретически может заставить компанию прекратить импорт продукции с использованием «украденной технологии».

Об этом пишет Portaltele.

Компания заявляет, что не ожидает какого-либо влияния на импорт или продажи устройств. По сути, Google может использовать обходные пути для каждого из пяти спорных патентов. Компания имеет как минимум 60 дней до того, как решение вступит в силу.

Известен один патент, относящийся к регулировке громкости устройств локальной сети. Другие относятся к синхронизации нескольких устройств по сети. The Verge также поинтересовался у компании Sonos, на какие продукты Google распространяется данное постановление. В список вошли телефоны Pixel, устройства Nest Hub, Nest Mini и Chromecast, а также PixelBook Go.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что Google анонсировала новые функции и улучшения Android. Разработчики Google анонсировали большой апдейт ОС Android, с которым на смартфонах появится ряд новых возможностей.

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