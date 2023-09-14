Google призвал срочно обновить свои Chrome из-за серьезной ошибки

В компании рекомендуют не ждать автоматического апдейта и скорее сделать это самостоятельно.

Компания Google обратилась к своим пользователям с призівом как можно скорее установить обновление для Chrome.

Об єтом говорится в релизе компании.

Такое требование связано с тем, что в библиотеке, которая отвечает за кодирование изображений в формате WebP, нашли критическую уязвимость. Компания уже получила предупреждения, что єту ошибку уже используют злоумышленники. Главная опасность, по словам єкспертов, состоит в том, что эта библиотека есть во всех веб-браузерах на базе Chromium, включая Edge, Brave и Vivaldi, и множествах других приложений.

В Google заявили, что пока не станут публиковать подробности о выявленной уязвимости – до тех пор, пока большинство пользователей не обновит свой Chrome. Это связано с вопросами безопасности, так как такая информация может помочь мошенникам, которым еще не знают об уязвимости, воспользоваться ею.

В компании призвали не ждать автоматического апдейта и в любое удобное время обновиться вручную. Для этого нужно зайти в меню Chrome, открыть там "Справку" и перейти в раздел "О браузере Chrome".

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