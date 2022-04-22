Google удаляет все приложения для записи звонков из Google Play

Новая политика Google распространяется только на сторонние приложения для записи разговоров в Google Play Store. Новые правила вступают в силу 11 мая.

Ранее начиная с Android 10, Google по умолчанию отключил запись звонков. Вскоре компания введёт новую политику Google Play Store, которая запретит другим приложениям записывать телефонные звонки.

Эти изменения призваны повысить уровень конфиденциальности и безопасности, поскольку законы о записи разговоров сильно различаются по всему миру. Однако это изменение не коснется системных установленных программ, уже имеющих соответствующее разрешение.

Новая политика Google распространяется только на сторонние приложения для записи разговоров в Google Play Store. Встроенная функция ответа на звонки Mi Dialer на телефонах Google Pixel или Xiaomi не будет затронута. Новые правила вступают в силу 11 мая.

Курсор ранее писал, что Audi приостанавливает производство сразу восьми моделей из-за войны в Украине. Самым большим препятствием для Audi является отсутствие жгутов из Украины. Производство некоторых поставщиков полностью прекратилось с начала войны, а на других заводах производство было значительно сокращено.

Также сообщалось, что Skoda готовится показать новый бюджетный седан. Название напоминает о прошлом компании, которая начала свою деятельность с производства велосипедов для бренда Slavia более 100 лет назад.

Кроме того, Mazda оснастит свои автомобили площадками для дронов. Компания запатентовала специальную площадку, которая крепится на крышу автомобиля и может принимать дроны даже во время движения.