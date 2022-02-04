Илон Маск рассказал, сколько стоит отправить человека на Марс

Основатель Tesla и SpaceX считает, что крайний срок отправки человека на Марс — 2032 год, а стоимость такого «путешествия» достигнет одного триллиона долларов.

В 2,5-часовом интервью Илон Маск рассказал об искусственном интеллекте, криптовалюте и освоении космоса. В частности, миллиардер назвал цену полета человека на Марс.

В интервью Илон Маск сказал, что для высадки человека на Марс потребуется максимум пять, а в худшем случае десять лет. По словам Маска, Starship, самая сложная и совершенная ракета в истории, уже прошла статическое огневое испытание. Первый полет корабля запланирован на март.

Полет может быть немного отложен, поскольку SpaceX регулярно вносит изменения в конструкцию и дизайн своих ракет. Основная причина — попытка снизить стоимость доставки людей и товаров. По словам Илона Маска, если они решат доставить людей на Марс сейчас, это будет стоить более триллиона долларов.

Курсор ранее писал, что Илон Маск за день потерял 24,5 млрд долларов из-за падения акций Tesla. За один день состояние американского изобретателя и главы Tesla Motors Илона Маска сократилось на 24,5 миллиарда долларов, а акции производителя электромобилей упали более чем на 11%.

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