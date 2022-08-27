Илон Маск: С 2023 года смартфоны будут подключаться к спутникам Starlink напрямую

Ввод в эксплуатацию аппаратов Starlink V2 позволит обеспечить скорость передачи данных при прямом подключении мобильных устройств к сети на уровне 2-4 Мбит/с.

Руководитель SpaceX Илон Маск официально объявил о заключении компанией партнерского соглашения с T-Mobile.

Об этом сообщает портал ProstoMOB.

Отмечается, что компании договорились о совместном решении проблемы мертвых зон.

По словам Маска, со следующего года смартфоны пользователей смогут подключаться к спутниковым аппаратам Starlink V2 напрямую. Такой подход, в частности, призван устранить мертвые зоны по всей планете.

«Миллиардер подчеркнул, что ввод в эксплуатацию аппаратов Starlink V2 позволит провайдеру обеспечить скорость передачи данных при прямом подключении мобильных устройств к сети на уровне 2-4 Мбит/с. Этой скорости достаточно для осуществления голосовых вызовов и отправки текстовых сообщений», -говорится в материале.

Маск также отметил, что спутниковые аппараты следующей генерации способны работать в среднеполосном спектре PCS T-Mobile.

«Они будут комплектоваться 6-метровыми антеннами для обеспечения прямого соединения с мобильными устройствами. Для вывода новых аппаратов на орбиту инженеры SpaceX намерены задействовать ракеты Starship», — пишет издание.

Как сообщал Курсор, китайские военные ученые призвали власти создать возможности для выведения из строя и уничтожения спутников Starlink.

Авторы утверждают, что Starlink может быть использован в военных целях — и тем самым представлять угрозу национальной безопасности Китая. В связи с этим китайские ученые призывают к разработке противоспутниковых технологий, включающих жесткие и мягкие методы уничтожения.

Жесткий метод может быть использован для физического уничтожения спутников, в частности, с помощью ракет, в то время как мягкий метод направлен на программное обеспечение и операционную систему спутника. Ученые также предлагают создать систему слежения за всеми спутниками Starlink.

Также Курсор писал о том, что Илон Маск сообщил о наращивании кибератак со стороны рф* на Starlink в Украине. По его словам, Starlink пока отбивает российские хакерские атаки, направленные на заглушение и взлом спутникового интернета системы Starlink в Украине, но в рф наращивают усилия.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!