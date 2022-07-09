Илон Маск заявил, что не станет покупать Twitter

Генеральный директор Tesla обїявид о расторжении сделки по покупке Twitter из-за проблем, связанных с поддельными учетными записями в социальной сети.

В пятницу генеральный директор Tesla Илон Маск объявил, что отказывается от сделки по покупке Twitter за 44 миллиарда долларов, обвинив гиганта социальных сетей в невыполнении обещания предоставить ему доступ к информации о спам-аккаунтах.

По данным New York Post, юридическая команда Маска отметила в заявлении в Федеральную налоговую комиссию, что Twitter отказался ответить на многочисленные запросы Маска о предоставлении информации о спам-аккаунтах. Количество аккаунтов имеет решающее значение для чистой стоимости компании.

В заявлении утверждается, что «Twitter существенно нарушает многочисленные положения сделки по выкупу».

«[Twitter], по-видимому, сделал ложные и вводящие в заблуждение заявления, на которые полагался г-н Маск при заключении Соглашения о слиянии», — добавляется в документе.

В письме, адресованном Twitter, адвокаты Маска из Skadden Arps заявили: «В течение почти двух месяцев г-н Маск запрашивал данные и информацию, необходимые для проведения независимой оценки распространенности поддельных или спамерских аккаунтов на платформе Twitter».

Twitter не смог или отказался предоставить эту информацию. Иногда Twitter игнорировал запросы г-на Маска, иногда отклонял их по причинам, которые кажутся необоснованными, а иногда утверждал, что выполняет требования, но предоставлял г-ну Маску неполную или непригодную для использования информацию».

Председатель совета директоров Twitter Брет Тейлор в ответ предупредил Маска, что может подать на него в суд за расторжение сделки.

Курсор ранее писал, что Илон Маск заявил, что платформа для сотрудников Twitter должна быть построена по образцу китайского WeChat. Предприниматель озвучил свои идеи, обращаясь к персоналу платформы социальных сетей в связи с поглощением компании из Сан-Франциско за 44 миллиарда долларов.