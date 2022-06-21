Илон Маск заявил, что все еще покупает dogecoin после падения цен на 90%

Цена dogecoin ненадолго выросла после комментариев миллиардера в воскресенье вечером, хотя любой рост снова был сведен на нет в течение нескольких часов.

Илон Маск сообщил, что он все еще покупает dogecoin, несмотря на то, что криптовалюта, вдохновленная мемами, потеряла более 90% своей стоимости за последние 13 месяцев.

«Я буду продолжать поддерживать dogecoin», — написал он в Твиттере.

I will keep supporting Dogecoin — Elon Musk (@elonmusk) June 19, 2022

В последние годы самый богатый человек в мире открыто выступал за dogecoin, утверждая, что это одна из трех криптовалют, в которые он лично инвестировал, наряду с биткойнами (BTC) и Ethereum (ETH).

Как глава Tesla, он также сделал возможным покупку некоторых продуктов с использованием криптовалюты, заблокировав платежи в биткойнах из-за экологических проблем.