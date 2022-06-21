Илон Маск заявил, что все еще покупает dogecoin после падения цен на 90%

Илон Маск сообщил, что он все еще покупает dogecoin, несмотря на то, что криптовалюта, вдохновленная мемами, потеряла более 90% своей стоимости за последние 13 месяцев.
«Я буду продолжать поддерживать dogecoin», — написал он в Твиттере.
I will keep supporting Dogecoin
— Elon Musk (@elonmusk) June 19, 2022
В последние годы самый богатый человек в мире открыто выступал за dogecoin, утверждая, что это одна из трех криптовалют, в которые он лично инвестировал, наряду с биткойнами (BTC) и Ethereum (ETH).
Как глава Tesla, он также сделал возможным покупку некоторых продуктов с использованием криптовалюты, заблокировав платежи в биткойнах из-за экологических проблем.
Курсор ранее сообщал, что Илон Маск планирует запустить на Марс тысячи ракет. Маск также подтвердил свое обоснование разработки ракеты, которая в конце концов сможет доставить людей на Марс.
Также мы писали, что Билл Гейтс заявил, что Илон Маск может навредить свободе слова в Twitter. Маск пообещал поддерживать свободу слова и «победить спам-ботов» на сайте, который он называет цифровой городской площадью. Но Гейтс сказал, что босс Tesla может усугубить дезинформацию о платформе.