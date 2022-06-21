Илон Маск заявил, что все еще покупает dogecoin после падения цен на 90%

05:17, 21 июня 2022
Технологии
Илон Маск фото
Фото: depositphotos.com

Цена dogecoin ненадолго выросла после комментариев миллиардера в воскресенье вечером, хотя любой рост снова был сведен на нет в течение нескольких часов.

Илон Маск сообщил, что он все еще покупает dogecoin, несмотря на то, что криптовалюта, вдохновленная мемами, потеряла более 90% своей стоимости за последние 13 месяцев.

«Я буду продолжать поддерживать dogecoin», — написал он в Твиттере.

В последние годы самый богатый человек в мире открыто выступал за dogecoin, утверждая, что это одна из трех криптовалют, в которые он лично инвестировал, наряду с биткойнами (BTC) и Ethereum (ETH).

Как глава Tesla, он также сделал возможным покупку некоторых продуктов с использованием криптовалюты, заблокировав платежи в биткойнах из-за экологических проблем.

Курсор ранее сообщал, что Илон Маск планирует запустить на Марс тысячи ракет. Маск также подтвердил свое обоснование разработки ракеты, которая в конце концов сможет доставить людей на Марс.

Также мы писали, что Билл Гейтс заявил, что Илон Маск может навредить свободе слова в Twitter. Маск пообещал поддерживать свободу слова и «победить спам-ботов» на сайте, который он называет цифровой городской площадью. Но Гейтс сказал, что босс Tesla может усугубить дезинформацию о платформе.

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Автор материала:
Кати Адхам
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