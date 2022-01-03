Инопланетные организмы могут заразить Землю неизлечимыми болезнями — ученые

Канадские ученые предупреждают, что инопланетные организмы могут попасть на космический корабль и после этого заразить Землю.

Растущий спрос на исследование космоса увеличивает вероятность появления инопланетных организмов на Земле и земных организмов на других планетах, сообщает журнал «BioScience», пишет stolica-s.su.

Ученые предполагают, что инопланетные организмы могут стать инвазивными, как это происходит с земными видами, попадающими в другую среду обитания.

«Поиск жизни за пределами нашего мира — захватывающее занятие, которое может привести к огромным открытиям в недалеком будущем, — считает один из авторов статьи, профессор биологии Энтони Риккарди из Университета Макгилла в Монреале.

— Однако накануне увеличения количества космических миссий, в том числе тех, которые предназначены для доставки образцов с других планет на Землю, крайне важно снизить риски биологического заражения в обоих направлениях».

По его мнению, можно лишь предполагать, какие виды организмов могли бы встретиться, если бы астробиологи нашли жизнь на другой планете. «Наиболее вероятные формы жизни были бы микробными и, вероятно, сходными с бактериями», — предполагает Риккарди.

Впрочем, риск межпланетного заражения крайне низок, сообщает американский научный сайт Live Science. Отчасти потому, что суровые условия космоса затрудняют выживание организмов, которые могут путешествовать «автостопом» на обшивке космического корабля.

Тем не менее, ученые считают, что исследователи космоса должны быть осторожны. Люди уже повредили экосистемы по всей Земле, позволив организмам вторгаться в новую среду, в которую они никогда не попали бы естественным путем.

По словам Риккарди, крупные космические агентства давно осознают потенциальные риски биологического заражения, а политика защиты планет действует с 1960-х годов.

«Однако новая эра освоения космоса создает беспрецедентные риски, так как ставит своей целью исследовать районы, в которых с наибольшей вероятностью обитает жизнь», — сказал Риккарди.

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