Intel назначил нового финансового директора

Действующий финансовый директор Intel Джордж Дэвис уйдет в отставку в мае.

Корпорация Intel, один из ведущих мировых производителей компьютерных компонентов, назначила нового финансового директора и сменила руководителя своего ключевого подразделения персональных компьютеров.

Об этом пишет fixygen.

Новым финансовым директором Intel станет бывший финансовый директор производителя микросхем Micron Technology Inc. Дэвид Зинснер, назначение вступит в силу 17 января.

Зинснер стал финансовым директором Micron в феврале 2018 года, а до этого занимал должности главного операционного директора Affirmed Networks и финансового директора Analog Devices Inc.

Нынешний финансовый директор Intel Джордж Дэвис уйдет в отставку в мае и до этого времени будет работать в компании в качестве консультанта.

Intel также объявила о назначении Мишель Джонстон Холтхаус на должность главы сегмента клиентских вычислений, курирующего направление персональных компьютеров.

Курсор ранее сообщал, что Intel запускает в производство мощные процессоры, которые разработали в Израиле. Компания Intel представила процессоры «Intel Core» 12-го поколения, которые разрабатывались в течение трех лет в Израиле, а также специалистами из других стран.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.