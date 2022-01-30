iPhone получил долгожданную функцию

iPhone сможет распознавать лицо владельца в маске после обновления iOS. Система будет фиксировать уникальные черты лица человека вокруг глаз, поэтому пользователю придется смотреть прямо в камеру, расположенную на передней панели.

С выходом iOS 15.4 система идентификации пользователя Face ID в iPhone будет распознавать лицо владельца смартфона в маске.

Об этом пишет MacRumors.

Система будет фиксировать уникальные черты лица человека вокруг глаз, поэтому пользователю придется смотреть прямо в камеру, расположенную на передней панели. Чтобы воспользоваться новой функцией, пользователь должен будет снова отсканировать свое лицо.

В настройках также есть графа «Добавить очки», которая позволяет разблокировать iPhone, не снимая ни очков, ни маски.

Курсор ранее сообщал, что Apple в новой бета-версии исправила адресную строку Safari. Apple обновила дизайн Safari в последней бета-версии iOS 15 (Developer Beta 6), сделав адресную строку более похожей на то, к чему привыкли пользователи, и предоставив возможность разместить ее вверху или внизу экрана.

Также мы писали, что Apple заплатит 300 млн долларов штрафа за нарушение патентов. Apple была оштрафована на 300 миллионов долларов за нарушение патентов, принадлежащих PanOptis Patent Management. Производитель iPhone и iPad не смог избежать штрафа, но размер компенсации все же уменьшили

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