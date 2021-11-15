iPhone получит новую функцию

Пользователи iPhone смогут купить специальные очки, которые дадут возможность просматривать содержимое экрана только тому, кто их наденет.

В будущем владельцы устройств Apple смогут защитить информацию на своих устройствах от посторонних глаз, и умные очки помогут им в этом.

Об этом стало известно после появления нового патента в базе данных Бюро патентов и торговых марок США (USPTO).

Согласно описанию изобретения, названного Privacy Glasses, пользователи специальных очков смогут просматривать контент на экране устройства, в то время как для других людей этот контент будет заблокирован. Таким образом, личные данные пользователя будут защищены от посторонних.

Кроме того, очки будут иметь функцию коррекции зрения. Владелец устройства сможет настроить их в соответствии с индивидуальными особенностями, будь то близорукость, дальнозоркость или астигматизм.

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