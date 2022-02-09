Израиль представил первый в своем роде беспилотный гибридный вертолет

Компания Steadicopter представила Black Eagle 50H, который является доработанной версией Black Eagle 50 Electric, которая использует не только электричество, но и газовую установку.

Израильская компания Steadicopter Ltd. представила во вторник первый в своем роде беспилотный гибридный вертолет, который использует комбинацию газовой и электрической силовой установки.

Об этом пишет UWI.

Black Eagle 50H может нести до 12 килограммов полезной нагрузки и обладает «чрезвычайно большой выносливостью для своей категории», говорится в заявлении Steadicopter.

Система будет представлена на авиасалоне в Сингапуре с 15 по 18 февраля.

«Роторная беспилотная авиационная система Black Eagle предназначена для широкого спектра правоохранительных, морских, гражданских и секретных миссий», — говорится в заявлении.

Black Eagle, способный работать до пяти часов в полете, разработан для обеспечения «гибкости как для сил безопасности, так и для гражданских приложений, таких как поиск и спасение, кибернетика, разведка, морские буровые установки и высококлассные военно-морские миссии».

Представитель Steadicopter описал систему как легкую в маневрировании и обслуживании, экологически чистую и способную работать как днем, так и ночью.

В ноябре компания Steadicopter анонсировала Black Eagle 50 Electric, «первый беспилотный вертолет с электрическим приводом и максимальным взлетным весом 50 килограммов».

Эта последняя модель представляет собой гибридную модель с другой силовой установкой.

Курсор также писал, что в США разрабатывают секретный беспилотник. Факты о новом проекте стали известны благодаря слайду, опубликованному в качестве резюме для инвесторов. Стоимость производства беспилотника составит 8 миллионов долларов. В компании надеются производить до 50 самолетов в год.

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