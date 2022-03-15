Израильская компания по кибербезопасности SentinelOne купит американскую компанию за 600 млн долл.

Основанная в Израиле фирма по кибербезопасности SentinelOne намерена приобрести калифорнийскую киберкомпанию Attivo Networks, занимающуюся защитой личных данных и защитой от бокового перемещения, за наличные и акции на сумму 616,5 млн долларов.

Ожидается, что сделка будет закрыта в конце этого года при условии одобрения регулирующими органами.

Компания SentinelOne разработала программное обеспечение на основе искусственного интеллекта, которое защищает ноутбуки и мобильные телефоны от нарушений безопасности путем выявления необычного поведения в корпоративных сетях. Компания Mountain View, штат Калифорния, была основана в 2013 году израильскими предпринимателями Томером Вайнгартеном, ее генеральным директором, и Альмогом Коэном.

Компания стала публичной на Нью-Йоркской фондовой бирже прошлым летом, собрав 1,2 миллиарда долларов в первый торговый день 30 июня 2021 года, что в то время рекламировалось как крупнейшее первичное размещение акций фирмой, занимающейся кибербезопасностью.

SentinelOne в настоящее время имеет рыночную капитализацию в размере 8,05 миллиардов долларов.

Ранее SentinelOne привлекла почти 700 долларов США от инвесторов, включая американский венчурный фонд Sequoia Capital, нью-йоркский хедж-фонд Tiger Global, Insight Partners, Samsung Venture Investment и Qualcomm Ventures, согласно базе данных Start-Up Nation Central, которая отслеживает отрасль. .

Основанная в Израиле компания заявила, что приобретение Attivo Networks, поставщика технологий для обнаружения и анализа сетевых угроз, укрепит возможности расширенного обнаружения и реагирования (XDR) для повышения защиты клиентов от киберугроз.

Генеральный директор Attivo Networks Тушар Котари сказал, что компания «очень рада присоединиться к SentinelOne» и что ее решения «являются идеальным дополнением, поскольку XDR с защитой идентификационных данных значительно повышает уровень безопасности организации».

«Курсор» писал ранее, что израильские технологические компании прекращают работу в россии из-за войны в Украине.