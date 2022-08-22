Как перестать постоянно «зависать» в телефоне: ценные советы

Эксперты рассказали, что нужно больше свободного времени проводить вне гаджетов и подсказали, как избавиться от привычки «залипать» в телефоне.

Нельзя отрицать того факта, что гаджеты стали незаменимой частью жизни человека, особенно мобильный телефон. С его помощью мы общаемся, работаем, узнаем новости, читаем книги и отдыхаем. Получается так, что он отнимает практически все наше время. Эксперты подсказали, как это изменить.

Об этом сообщает Championat.

Специалисты советуют найти альтернативу гаджету. Например, можно компьютерные игры заменить настольные, тем самым собрать всех друзей и провести с ними весело время. А вместо скроллинга ленты можно начать читать книги.

Чтобы телефон отнимал меньше времени, постарайтесь избавиться от соблазнов, например, удалите из него игры и социальные сети, где вы чаще всего «зависаете».

Также эксперты советуют, сформировать себе новые привычки, с их помощью будет проще отказаться от гаджетов. Например, вместо вечернего просмотра ленты новостей в социальных сетях, проведите медитацию и попрактикуйтесь в правильном дыхании.

А еще постарайтесь больше времени проводить на свежем воздухе, встречайтесь с друзьями, занимайтесь физической активностью и открывайте для себя новые места.

«Курсор» писал ранее, что многие люди привыкли ставить на зарядку телефон вечером перед сном. Эта привычка кажется безобидной и позволяет полностью зарядить смартфон к утру. Но эксперты советуют так не делать.