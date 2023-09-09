Как сэкономить заряд iPhone с помощью всего одной настройки

Эта функция также увеличит срок службы гаджета.

Учитывая, что с помощью смартфонов мы обмениваемся информацией, общаемся, работам и выполняем множество других функций, хочется, чтобы он всегда был заряжен и не отключился в самый неподходящий момент. А для этого, важно беречь свой аккумулятор и сделать все возможное, чтобы iPhone "прожил" как можно дольше.

Как это сделать рассказали эксперты изданию The Sun.

Чтобы сохранить заряд, необходимо включить определенную функцию, которая, помимо прочего, увеличивает срок службы вашего гаджета. Речь идет о настройке "оптимизация зарядки аккумулятора". Ее нужно включать, потому что она в правильны момент приостанавливает зарядку, чтобы батарея не нагружалась.

Найти "волшебную" кнопку можно, зайдя в "Настройки", потом "Аккумулятор" - "Состояние и зарядка аккумулятора" и далее выбирайте опцию "Оптимизированная зарядка аккумулятора". С ее помощью вы снизите износ батареи вашего устройства.

"Курсор" писал ранее, что эксперты перечислили ряд привычек, о которых мало кто задумывается, но они способны серьезно навредить работе вашего смартфона.

Еще мы писали, что есть множество факторов, из-за которых мобильный телефон может быстро разрядиться, при чем в самый ответственный момент. Но чтобы таких ситуаций было как можно меньше, следует знать два способа, помогающие сохранить заряд гаджета.

Напомним, что по словам экспертов, на ночь мобильный интернет на смартфоне лучше отключать, они объяснили, с чем это связано.

Читайте также, что смартфон периодически нужно очищать от загрязнений и микробов, в том числе динамики, ведь если туда попадают мелкие частицы и пыль, то качество звука значительно ухудшается.