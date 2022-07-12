Как защитить смартфон в жару: важные советы

В летнюю жару ваш любимый смартфон может пострадать, поэтому эксперты поделились основными способами, которые помогут избежать перегрева гаджета.

Летняя жара может стать причиной поломки смартфона, потому что батарея перегревается и программы начинают «глючить». В связи с этим нужно принять меры, которые помогут охладить любимый гаджет и тем самым продлить срок его жизни. Как это сделать, рассказала Татьяна Цыбулина из дистанционной Атмосферной Школы.

Об этом пишет издание «РБК-Украина».

Высокие температуры негативно сказываются на работе аккумулятора, поэтому смартфон может быстрее разряжаться и значительно медленно работать. Чтобы избежать перегрева, нужно воспользоваться такими способами:

отключите на смартфоне приложения, которыми активно не пользуетесь, а также уменьшите яркость экрана. Такие действия помогут сэкономить расход энергии, поэтому телефон будет меньше нагреваться;

пребывая на жаре, включите режим экономии заряда батареи, чтобы не перегружать его;

используйте только оригинальные зарядные устройства, потому что дешевая зарядка может вызвать перегрев смартфона;

в жару не используйте несколько приложений и программ подряд, потому что телефон будет быстро нагреваться и начнет «глючить»;

постарайтесь не обновлять приложения, не закачивать на смартфон большие файлы и отключите некоторые приложения, чтобы они не работали в фоновом режиме;

гаджет постарайтесь заряжать в ночное время;

снимите с телефона чехол, чтобы снизить теплопроводность корпуса;

если смартфон перегрелся, тогда положите его в тень и оставьте в режиме ожидания, чтобы он охладился. Можно его выключить на время;

«Курсор» писал ранее, что ученые разработали стекло для смартфона, которое защищает от разбивания после падения.