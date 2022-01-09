Компания Fluentpet выпустила гаджет, который позволит общаться с домашними животными

Еще 10 лет назад никто и представить не мог, что у людей будет возможность общаться с питомцами, однако, сейчас это становится реальностью.

Fluentpet представили технологию Fluentpet Connect, которая поможет вам понять что хочет ваш питомец.

Об этом сообщает GSMinfo.

Принцип работы прост — гаджет шестиугольной формы, который оснащен разными кнопками, например, выпить воды, гулять или играться. Питомец лапой нажимает на кнопки, таким образом хозяин может узнать чего хочет любимец. Гаджет соединяется с Wi-Fi и подключается к смартфону. Таким образом каждое нажатие на кнопку отображается на телефоне хозяина.

Таким образом люди видят какие кнопки чаще всего нажимает питомец, а также могут делятся данными, чтобы компания могла проводить дальнейшие исследования.

Компания Fluentpet принимает заказы на Connect. Базовая станция стоит $69,95, каждый дополнительный шестиугольник стоит $49,95.

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